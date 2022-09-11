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مصر.. اختيار حسام بدراوي مستشارا لحوار وطني أطلقه السيسي

أخبار العالم العربي

مصر.. اختيار حسام بدراوي مستشارا لحوار وطني أطلقه السيسي
Gettyimages.ru
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اختار مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر حسام بدراوي مستشارا للحوار الوطني، في إطار مبادرة لهذا الحوار دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء اختيار البدراوي خلال اجتماع عقد الجمعة في مقر أكاديمية التدريب، وجرى خلاله ايضا التوافق على 12 مرشحا للمحور السياسي ولجانه واختيار علي الدين هلال مقررا عاما).

كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور السياسي أبرزها لجنة "الحقوق السياسية" ولجنة "حقوق الإنسان والحريات العامة"و"لجنة الأحزاب السياسية"

كما استقر المجلس على 18 مرشحا للمحور الاقتصادي ولجانه وأبرزها (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، واختيار محمد السيد سليمان مقررا لها، ولجنة "الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي" واختيار طلعت خليل مقررا لها.

وفيما يخص المحور المجتمعي، توافق المجلس على 14 مرشحا، بحيث يكون المهندس خالد عبد العزيز مقررا عاما.

المصدر: وكالات

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