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نشطاء عراقيون يتحدثون عن اختفاء نحو 60 مليون دولار أمريكي خلال أحداث المنطقة الخضراء

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نشطاء عراقيون يتحدثون عن اختفاء نحو 60 مليون دولار أمريكي خلال أحداث المنطقة الخضراء
Globallookpress
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نشر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد باختفاء نحو 60 مليون دولار أمريكي خلال أحداث المنطقة الخضراء التي شهدتها العاصمة بغداد الأسبوع الماضي.



وكتب المدون والناشط ياسر الجبوري أن "هناك معلومات تؤكد اختفاء مبلغ 53 مليار دينار عراقي و21 مليون دولار من مصرف الرافدين فرع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليلة الهجوم".

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كما كتب الإعلامي سامر جواد أيضا: "يقال يقال إن 53 مليار دينار عراقي و21 مليون دولار اختفوا في يوم أحداث الخضراء من مصرف الرافدين فرع الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

ولم يصدر أي توضيح من السلطات العراقية حتى الآن بشأن هذه المعلومات التي بدأت مواقع التواصل الاجتماعي بتناولها على نطاق واسع.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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