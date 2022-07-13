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قيادات أمنية في المنطقة الغربية في ليبيا: نرفض الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى

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قيادات أمنية في المنطقة الغربية في ليبيا: نرفض الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى
Globallookpress
علم ليبيا
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أعربت قيادات أمنية في المنطقة الغربية في ليبيا عن رفضها الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى، مؤكدة أنها ستتصدى لكل من سيحاول إحداث فوضى في طرابلس.

وقالت القيادات في بيان لها بعد اجتماعها في أبوستة بشأن التحشيدات في محيط طرابلس واغلاق النفط ودخول رئيس الحكومة المنتخبة من البرلمان فتحي باشاغا إلى العاصمة "إننا نرفض الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى ونتمسك بالانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة السياسية".

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وأضافت: "سنتصدى لكل من يتوهم بالتحشيدات العسكرية أو إحداث الفوضى داخل العاصمة طرابلس".

المصدر: "قناة الجماهيرية" + "ليبيا أوبزرفر" 

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