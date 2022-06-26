رئيس حكومة كردستان العراق يطالب بغداد بتشكيل قوة مشتركة لـ"ملء الفراغ" بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة

قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أن الهجمات الصاروخية المتكررة على البنية التحتية في الإقليم تثير القلق وتستهدف بنيته التحتية.

وقال في بيان أصدره الأحد أنه أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، شددت خلالها على الحاجة إلى تشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية لملء أي فراغ قائم في المناطق المتنازع عليها التي تستخدمها الجماعات الخارجة عن القانون لزعزعة استقرار البلاد بأسرها بشكل متهور.

وأضاف أنه وجه وزيري شؤون البيشمركة والداخلية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البنية التحتية العامة الحيوية ومنشآت النفط والغاز. وفي إطار الخطة، اتفقنا على تعزيز المنطقة بقوات إضافية، وستتم مراجعة المزيد من الإجراءات في الأيام المقبلة.

وأشار إلى انه تحدث مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك حول تلك الهجمات.

وشدد على أن حكومة إقليم كردستان ستدافع عن الاستثمارات وتحميها في قطاع النفط والغاز وجميع البنية التحتية العامة.

المصدر: RT