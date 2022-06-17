العراق.. اندلاع حريق بمخيم لنازحي سنجار في محافظة دهوك

أكد مصدر عراقي مطلع اندلاع حريق في مخيم لنازحي سنجار في قضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك شمال إقليم كردستان العراق.

وأشار المصدر، إلى أن "النار شبت في مخيم (آسيان) المخصص لاستقبال نازحي قضاء سنجار في شيخان التابعة لمحافظة دهوك، وأدت إلى احتراق عدد من الخيم، دون سقوط ضحايا بشرية".

من جهته، قال المنسق في المخيم خلف دخيل، إن "الحريق اندلع في وقت مبكر من فجر الجمعة، بسبب تماس كهربائي"، مضيفا أن "الحريق طال عددا من الخيم وتسبب بخسائر مادية دون سقوط ضحايا".

وأكد دخيل، أنه "تمت السيطرة على الحريق، لكنه تسبب بإضرار بعض الخيم في محيطه".

ويقع مخيم (آسيان) في قضاء شيخان شرقي محافظة دهوك، وهو مخصص لاستقبال النازحين من قضاء سنجار في نينوى، ويضم 3002 خيمة تحوي 2540 عائلة، يصل عدد نفوسها إلى 12 ألف و500 شخص.

وشكى نازحون إزيديون في وقت سابق، يسكنون المخيم من "الإهمال وسوء الخدمات المتوفرة"، حيث تزداد معاناتهم خلال فصلي الشتاء والصيف بسبب نقص التيار الكهربائي ومشاكل سوء التصريف.

المصدر: "رووداو"