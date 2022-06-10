الحكومة المصرية ترد على "تحكم" شركة أجنبية في قناة السويس

رد مجلس الوزراء المصري على تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية.

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ووفقا لمجلس الوزراء المصري فقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس لأي من الشركات أو الموانئ الأجنبية، مشددة على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

وأشارت إلى تحقيق القناة نموا خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.6% ، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 12% خلال شهر مايو 2022.وفي سياق متصل، شهدت القناة يوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 نجاح أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لوحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال (FPSO) بعبور الوحدة الأحدث في العالم (ENERGEAN POWER) ضمن قافلة الجنوب، والتي مثلت تحدياً لقناة السويس في تسهيل عبور صعب لسفينة الغاز الطبيعي المسال، والتي يصل ارتفاعها الي 69.5 متراً وغاطس يصل إلى 18.5 متر، واستغرق عبورها 26 ساعة.

المصدر: RT