الأردن.. 3 شكاوى تحرش ضد أستاذ واحد في جامعة العلوم والتكنولوجيا

تقدمت 3 طالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن بشكاوى ضد أستاذ جامعي على خلفية قضية "التحرش"، التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الجامعة خالد السالم يوم الأحد، خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" إن الجامعة علمت بهذه القضية من مواقع التواصل الاجتماعي، و"نظرا لحساسية الموضوع قررت الجامعة التعامل بواقعية وجدية مع الحادثة".

وذكر أن جامعة العلوم والتكنولوجيا شكلت لجنة "لكل متضرر لديه شكوى أو أدلة وتقدم مجموعة طلاب وطالبات"، مشيرا إلى أن "3 طالبات تقدمن بشكاوى بحق أستاذ واحد بعينه تتعلق بهن شخصيا".

وأوضح السالم أن اللجنة "بدأت مساء الأحد بمقابلة المعنيين والاطلاع عما لديهم من بيانات وبينات وأدلة متعلقة بالقضية وسيتم الاستماع لجميع الأطراف".

وقال: "اللجنة سيتولد لديها قناعة بناء على الأدلة المقدمة لها وبناء على نتائج التحقيق، وإذا ولدت هذه القناعة بأن هناك شكوك منطقية بوجود مخالفة توصي اللجنة بتحويل الموضوع إلى المحكمة في الجامعة وهي المجلس التأديبي الابتدائي".

والمجلس المذكور وفق السالم "لديه صلاحية في التحقيق والنظر في الأدلة وقد يبرئ وقد يدين الشخص، وبناء على تقرير اللجنة إذا تم تحويل أي شخص إلى المجلس التأديبي الابتدائي من صلاحية رئيس الجامعة في حينها إذا رأى ذلك اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف المعني عن العمل لحين الانتهاء من العمل بالقضية وخروج النتائج".

وذكّر بأن للمتضرر حق اللجوء إلى المجلس التأديبي الاستئنافي في الجامعة وله الحق باللجوء إلى القضاء الأردني.

المصدر: موقع "عمون" الأردني