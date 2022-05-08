إحياء ذكرى يوم النصر في بيروت ومشاركة كثيفة للبنانيين في مسيرة "الفوج الخالد" (فيديوهات + صور)

نظمت الجالية الروسية في لبنان، مسيرة "الفوج الخالد"، انطلاقا من السفارة الروسية إلى البيت الروسي في بيروت، احتفالا بيوم النصر على النازية الذي يوافق 9 مايو من كل عام.

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وشهدت المسيرة مشاركة كثيفة من المواطنين اللبنانيين، تعبيرا عن دعمهم لروسيا واحتفالا بهذه الذكرى.

وفي كلمة ألقاها أمام الجموع، قال السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف: "نحتفل اليوم بالذكرى 77 لانتصار الشعب السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى، مع ما لهذا الحدث من أهمية تاريخية هائلة..يرتبط شهر أيار في قلبنا ووعينا، بزخات المفرقعات، بالعرض العسكري الضخم والمهيب في الساحة الحمراء في موسكو، بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول".

وأضاف روداكوف: "تنظم في العديد من دول العالم احتفالات أصبحت تقليدا سنويا "طيبا"، هي مسيرات "الفوج الخالد"، يشارك فيها مئات الآلاف من الروس وأبناء الجاليات، ومواطني الدول الأخرى، وكل من يعتز ويفتخر بذكرى النصر وباحياء ذكرى أولائك الذين جعلوها حقيقة واقعة..يخرج الناس إلى الشوارع بصور لأبطالنا في أيديهم وشرائط القديس غيورغي ( رمز النصر) على صدورهم كان لبلادنا القسط الأعظم، والحصة الوازنة والحاسمة في هزيمة ألمانيا النازية، دفعنا الثمن الكبير والمؤلم من الخسائر والتضحيات ، ولكننا حررنا، بمساعدة الحلفاء، أوروبا والعالم كله من الطاعون الفاشي".

وأكمل: "نتذكر اليوم الآباء والأجداد الذين سقطوا في حرب التحرير المقدسة، والذين ستبقى ذكراهم حية ما بقي هذا العيد العظيم للشعوب المنتصرة..عيد الخلاص..عيد التحرير ..وإنه من واجبنا المقدس، الحفاظ على هذه الذاكرة".

وتابع السفير الروسي: "اليوم يقع على روسيا مجددا، وكما جرى خلال الحرب العالمية الثانية، دور مقاومة الشر العالمي..يتم، على نطاق عالمي، تشكيل نظام جديد ديمقراطي عادل متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية ، وهذا، لسوء الحظ، لا يناسب الجميع..اذ تحاول الولايات المتحدة يائسة الحفاظ على سطوتها وهيمنتها على الساحة الدولية، بينما تطرح وتدعم روسيا تعزيز السلام العالمي وإنشاء نظام للعلاقات الدولية يقوم على مبادئ سيادة القانون الدولي والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول..يسبب موقفنا المبدئي من هذه القضية رد فعل هستيري في الغرب..نحن نواجه حملة عداء وتخويف من الروسيا ( روسوفوبيا ) غير مسبوقة، ومحاولات "إلغاء" وتدمير كل ما هو روسي".

واستطرد: "في السنوات الأخيرة ، تفاقم الوضع بشكل حاد نتيجة للرغبة العميقة والغير محسوبة العواقب للناتو، في إنشاء في أوكرانيا نقطة انطلاق للعدوان على روسيا وعلى كل دولة ذات سيادة ترغب في ممارسة حقها في تنفيذ سياسة خارجية وداخلية مستقلة..يجري اليوم فرض إجراءات وعقوبات صارمة ضد روسيا، ويتم اتخاذ خطوات عدائية حاقدة لعزل بلدنا عن مختلف المنصات والهيئات الدولي ، بما في ذلك الأمم المتحدة .كما تم إطلاق حملة واسعة النطاق لتشويه الأسباب والأهداف والمسار الحقيقية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

RT

وختم قائلا: "أريد أن أؤكد لكم أن محاولات التشهير وعزل روسيا لن تمر، ولن يستطيعوا تركيع الشعب الروسي..نحن نناضل من أجل قضية عادلة وسيكون النصر حليفنا..أتوجه اليكم بجزيل الشكر على مشاركتكم في هذا الحدث الهام اليوم، وعلى دعمكم واهتمامكم".

المصدر: RT