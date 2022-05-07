شباب من لبنان يقفزون بالمظلات رافعين علم روسيا ورايات النصر على النازية

تخليا للانتصار على الفاشية بالحرب العالمية الثانية ودعما للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قام العشرات في لبنان بتنفيذ قفزة شراعية جماعية حاملين أعلام النصر وروسيا.

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وبحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، رفع المشاركون - وهم روس ولبنانيون- الأعلام الروسية واللبنانية، وعلم الاتحاد السوفياتي، وعلم النصر بطول 7 أمتار.

ونقلت "سبوتنيك" عن المشارك بالطيران، محمد علي الأخرس، قوله: "اجتمعنا هنا اليوم من أجل الطيران بالأعلام الروسية، وعلم الاتحاد السوفياتي الذي كان السبب بالانتصار على النازية الفاشية، حيث تم من تحرير العالم في الحرب العالمية الثانية من النازية، وتحقق الانتصار الكبير".

هذا وأوضح المشارك محمد يونس لـ"سبوتنيك" أنه "بلغ عدد المشاركين 30 شخصا تقريبا".

وأضاف: "الرسالة التي نريد إيصالها أننا ندعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بعد أن أصر حلف الناتو والولايات المتحدة على نصب قواعد لهما في أوكرانيا وهو نقض للاتفاق الذي تم في مينسك، لذلك تشجيعا وعبر الطيران الشراعي قررنا المشاركة بالأعلام وخصوصا بالتزامن مع ذكرى النصر"، في حين تتجهز الجالية الروسية في لبنان للاحتفال في يوم النصر على النازية في 9 مايو، عبر عدة نشاطات منها مسيرة الفوج الخالد التي ستقام هذا العام في 88 دولة.

المصدر: "سبوتنيك"