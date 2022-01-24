الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

سجل الأردن، اليوم الاثنين، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا، بلغت 11478 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 15 وفاة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 15 وفاة و11478 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13088 وفاة و 1152526 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم، 22.98%، أما عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 49357 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 158 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 107 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 714 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 2387 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1090081 حالة، مبينة أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4556988 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4168651 شخصا.

المصدر: "بترا"