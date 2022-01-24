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مسؤول أردني يتوقع تسجيل 10 آلاف إصابة كورونا يوميا الأسبوع المقبل

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مسؤول أردني يتوقع تسجيل 10 آلاف إصابة كورونا يوميا الأسبوع المقبل
Globallookpress
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توقع مسؤول أردني، اليوم الاثنين، تسجيل 10 آلاف إصابة يوميا بفيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوع المقبل.

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وتوقع عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام الحجاوي، تسجيل 70 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل.

وحذر في مداخلة عبر تلفزيون المملكة، من الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون". وقال: "وصلنا الأسبوع الماضي إلى 34 ألفا و900 إصابة في الأسبوع، ونتوقع أن يصل هذا الأسبوع عدد الإصابات إلى 50 ألف إصابة، والأسبوع المقبل إلى 70 ألف إصابة".

ودعا حجاوي إلى زيادة أعداد الطلبة المتلقين للقاح، مع الالتزام بارتداء الكمامة داخل الغرف الصفية.

المصدر: "عمون"

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