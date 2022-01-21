الأردن: 40 ألفا و31 إصابة نشطة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الجمعة، وجود 40 ألفا و31 إصابة كورونا نشطة في البلاد.

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وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، وفق الايجاز اليومي، وفاة 13 ألفا و43 شخصا في البلاد جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 15 حالة وفاة أمس.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و123 ألفا و686 إصابة، في حين بلغ عدد المتعافين، مليون و70 ألفا و710 حالة شفاء.

المصدر: "عمون"