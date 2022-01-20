بحدود الـ 4 أسابيع مقبلة.. الأردن يصل ذروة الإصابات بكورونا

قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة في الأردن، عادل البلبيسي، إن المملكة قد تصل بحدود الـ 4 أسابيع المقبلة، إلى قمة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

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وأضاف البلبيسي "نحن في الأسبوع الثاني للموجة وهناك 4 أسابيع أخرى، حيث يتوقع بدء الإنخفاض في أعداد الإصابات مع منتصف الشهر المقبل.

ورجح ارتفاع أعداد الحالات لهذا الأسبوع لتصل إلى 25 – 27 ألف حالة مقارنة بالأسبوع الماضي، يرافقه ارتفاع في نسب الإيجابية 11 – 12 %، مشيرا إلى أن المطمئن أن أعداد الإدخالات للمستشفيات محدودة، حيث هناك 597 مريضا داخل مستشفيات المملكة يتلقون العلاج.

وسجلت في الأردن، أمس الأربعاء، 14 وفاة و6216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 13028 وفاة، والإصابات إلى مليون و117397 حالة منذ بداية رصد الجائحة في شهر مارس من عام 2020.

وبحسب الإيجاز اليومي الصادر عن وزارة الصحة، فقد تم إجراء 40349 فحصا مخبريا، بلغت نسبة الفحوص الإيجابية 15.39 في المئة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصلت إلى 36672 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم الخميس، إلى المستشفيات 118 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 90 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 597 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 في المئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة 31 في المئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 في المئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 في المئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 في المئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 في المئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرة العزل 7 في المئة، ونسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة 7 في المئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 في المئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2789 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1067780 حالة.

كما أشار إلى إجراء 40394 فحصا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14211088 فحصا.

المصدر: رؤيا