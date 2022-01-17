الأردن: ألف دينار غرامة لشخصين أسهما بنشر عدوى كورونا

فرض القضاء الأردني غرامة على شخصين مبلغ 500 دينار (حوالي 700 دولار أمريكي) لكل واحد منهما بعد أن خالفا تدابير الحجر المنزلي الخاص بالمصابين بفيروس كورونا.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن محكمة بداية جزاء عجلون غرمت شخصا مبلغ 500 دينار والرسوم نتيجة مخالفته تدابير الحجر المنزلي لمصابي كورونا، حيث جرى إدانته بجرم مخالفة أمر الدفاع رقم (17/1/أ) بالإضافة إلى جرم المساهمة بنشر العدوى خلافاً لأحكام المادتين (22و 66) من قانون الصحة العامة.

وأضافت أن محكمة بداية جزاء الرصيفة أدانت شخصا أصيب بفيروس كورونا ولم يلتزم بالحجر الصحي، حيث خرج من منزله وراجع مالية الزرقاء وعند التدقيق على اسمه تبين أنه ما زال مصابا بالفيروس وأن مدة الحجر الصحي لم تنتهِ ما يشكل مخالفة لأحكام أمر الدفاع رقم (8/أولاً/2) وبدلالة أمر الدفاع رقم (17/أولاً) المتعلق بعدم التزام المصاب بفيروس كورونا بالحجر المنزلي وقررت المحكمة تغريمه مبلغ 500 دينار والرسوم.

المصدر: "خبرني"