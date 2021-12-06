غوتيريش يعين ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة لشؤون ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين تعيين الأمريكية ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له لشؤون ليبيا.

وقالت الأمم المتحدة في بيان صحفي إن "ويليامز ستقود الجهود والمساعي الحميدة مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة، السياسية والأمنية والاقتصادية، ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا".

وأوضحت أن ويليامز عملت سابقا كممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (2020-2021)، ونائبة الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (2018-2020).

وكتب مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة في تغريدة عبر "تويتر": "أشكر السيد الأمين العام على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني وليامس الى موقع المسؤولية في ليبيا لما أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها، وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً، وأتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها".

أشكر السيد الأمين العام على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني وليامس الى موقع المسؤولية في ليبيا لما أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها، وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً، وأتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها. — Ghassan Salame (@GhassanSalame) December 6, 2021

المصدر: موقع الأمم المتحدة + RT