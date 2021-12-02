مواطنة أردنية تناشد هاميلتون: مجرد ذكرك لاسم شقيقي في السعودية سيكون كافيا

ناشدت شقيقة مواطن أردني محكوم عليه بالإعدام في السعودية، حائز لقب سباقات السيارات "فورمولا وان" 7 مرات لويس هاميلتون، المساعدة في إنقاذ حياة شقيقها.

ولدى سؤاله عن الرسالة خلال مؤتمره الصحفي قبل السباق الخميس، قال هاميلتون: "لست متأكدا من الرسالة التي تشيرون إليها، لذلك لا يمكنني التعليق على ذلك".

وينصب تركيز المعنيين بسباقات السيارات على السعودية الأحد المقبل، عندما تستضيف المملكة لأول مرة سباقات "فومولا وان".

وفي رسالتها إلى هاميلتون، والتي تمت مشاركتها حصريا مع "الأسوشيتد برس" بمعرفة منظمة "ريبريف" القانونية غير الحكومية، قالت زينب، إن "عزيزي لويس، أكتب إليك على أمل إنقاذ حياة أخي.. مجرد ذكر اسمه أثناء وجودك في السعودية قد يكون كافيا".

وأضافت: "شقيقي، وهو أردني (56 عاما)، حكم عليه بالإعدام منذ 5 سنوات بتهم تتعلق بالمخدرات".

وتابعت: "حسين، الزوج والأب لثمانية أطفال، تم استخدامه بدون علمه كناقل للمخدرات، وعندما تم القبض عليه، تعرض لتعذيب مروع.. الأمر وقع حينما كان حسين في طريقه من الأردن إلى السعودية للعمل كسائق، حينما فتش ضباط الجمارك سيارته".

أبلغت أبو الخير "الأسوشيتد برس"، بأن "تصريحات هاميلتون قبل أسبوعين في قطر بأن فورمولا وان ملزمة بالتوعية بحقوق الإنسان، جعلتها تعتقد أن الأخير قد يكون قادرا على إنقاذ حياة شقيقها حسين".

وخفضت السعودية، التي كانت لسنوات عديدة واحدة من أكثر منفذي عقوبة الإعدام في العالم، عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم عام 2020 بشكل كبير، وذلك بعد التعديلات التي أوقفت عمليات الإعدام في جرائم غير عنيفة، كتهريب المخدرات، وفقا لإحصاءات الحكومة ومراقبين مستقلين.

وصنفت منظمة "العفو" الدولية السعودية عام 2019 في المرتبة الثالثة عالميا، من حيث أعلى عدد في عمليات الإعدام.

المصدر: "أ ب"