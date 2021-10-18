سوريا.. تشييع جثمان الأسير المحرر مدحت الصالح في القنيطرة
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شيعت سوريا اليوم الاثنين جثمان الأسير المحرر مدحت الصالح من مشفى "الشهيد ممدوح أباظة" في مدينة القنيطرة إلى مثواه الأخير في مدينة جرمانا بريف دمشق.
ونشرت وكالة "سانا" صورا من مراسم التشييع بحضور عدد من المسؤولين.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء السوري قد نعت الأسير المحرر مدحت الصالح مدير مكتب شؤون الجولان السوري المحتل في رئاسة المجلس، والذي قتل السبت في منطقة الجولان برصاص الجيش الإسرائيلي.
المصدر: سانا
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