تفجير قوي قرب قصر الرئاسة في مقديشو و"الشباب" تدعي قتلها جنودا بورونديين جنوب الصومال

أفادت وسائل إعلام صومالية بورود أنباء أولية عن سقوط ضحايا جراء تفجير انتحاري قوي دوى اليوم السبت قرب المقر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

وصرح المتحدث باسم الشرطة، عبد الفتاح آدم حسن، حسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، بأن انتحاريا فجر صباح اليوم سيارة مفخخة عند تقاطع نقطة تفتيش في مديرية حي حمر ججب بالعاصمة مقديشو.

بدوره، نقل موقع Garowe الإخباري عن شهود عيان تأكيدهم أن الانفجار وقع عند نقطة تفتيش مكتظة على الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي "فيلا الصومال‎" وضرب عددا من السيارات أثناء مرورها عبر النقطة.

A video shows plume of smoke rising from El-Gabta junction in #Somalia’s capital, #Mogadishu where a car bomb exploded. Casualties reported. pic.twitter.com/rrOVQKLFsG — Somaliguardian (@SomaliGuardian) September 25, 2021

#Bomb blast reported in the vicinity of #ElGab near the #presidential#palace in #Mogadishu. Casualties reported but the exact number still unclear. A car laden with explosives went off near a major checkpoint. #Alshabaab has now taken responsibility for the attack. pic.twitter.com/TSKtXlTbqy — SBC Somali TV (@SBCSomaliTV) September 25, 2021

وأكدت تقارير صحفية أولية سقوط عدد من القتلى جراء التفجير، دون ورود حصيلة محددة بعد.

وتبنت حركة "الشباب" المتطرفة فورا هذا التفجير، مدعية أنه استهدف رتلا لمسؤولين حكوميين.

ويأتي هذا الهجوم على خلفية اقتراب موعد الانتخابات في البلاد، وبعد ساعات من إبرام حكومة الصومال اتفاقية بشأن تنفيذ عمليات مشتركة مع بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (AMISOM).

وادعت "الشباب" اليوم أنها نفذت تفجيرا استهدف رتلا لقوات الاتحاد الإفريقي قرب مدينة ماهاداي في منطقة شبيلي الوسطى‎ جنوب البلاد، على بعد 120 كلم جنوبي مقديشو، مدعية أن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة جنود بورونديين وتدمير مدرعة، حسب موقع Somali Guardian.

المصدر: وسائل إعلام صومالية