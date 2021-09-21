العراق.. استهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب البلاد
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أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء باستهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب العراق، حسبما أورد موقع "شفق نيوز" الإخباري.
وأوضح المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجيستي تابعا للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود الناصرية.
وأشار إلى أن التفجير لم يسفر عن أي إصابات.
المصدر: "شفق نيوز"
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