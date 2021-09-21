 
مباشر

العراق.. استهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب البلاد

أخبار العالم العربي

العراق.. استهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب البلاد
Video Screenshot
رتل للتحالف الدولي في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rc8t

أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء باستهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب العراق، حسبما أورد موقع "شفق نيوز" الإخباري.

إقرأ المزيد
العراق.. تفجيران متتاليان يستهدفان شاحنات تابعة للتحالف الدولي
العراق.. تفجيران متتاليان يستهدفان شاحنات تابعة للتحالف الدولي

وأوضح المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجيستي تابعا للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود الناصرية.

وأشار إلى أن التفجير لم يسفر عن أي إصابات.

المصدر: "شفق نيوز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا