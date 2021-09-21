العراق.. استهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب البلاد

أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء باستهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب العراق، حسبما أورد موقع "شفق نيوز" الإخباري.

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وأوضح المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجيستي تابعا للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود الناصرية.

وأشار إلى أن التفجير لم يسفر عن أي إصابات.

المصدر: "شفق نيوز"