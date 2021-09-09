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أم وثلاثة من أطفالها ضحايا لغم أرضي في دير الزور السورية

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أم وثلاثة من أطفالها ضحايا لغم أرضي في دير الزور السورية
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قتل طفلان وأصيب شقيقهما ووالدتهم بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة الميادين بريف دير الزور شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير منطقة الميادين محمد عمار طلب أن "لغما انفجر اليوم في أرض زراعية مجاورة لأحد المنازل في مدينة الميادين ما أدى إلى استشهاد طفلين شقيقين (4 و 5 سنوات) وإصابة أمهما وشقيقهما بجروح".

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وذكرت وسائل إعلام في المحافظة أن الطفلين حسام ووسام الخضر، ينحدران من بلدة المريعية، دون أن ترد معلومات عن مدى خطورة إصابات الأخ والأم.

وفي العشرين من الشهر الماضي أصيب 4 أطفال بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في حي الجبيلة بمدينة دير الزور.

المصدر: سانا + وسائل إعلام محلية

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