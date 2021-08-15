سوريا.. مصرع طفلين جراء انفجار لغم في ريف حلب الشرقي

لقي طفلان مصرعهما جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في ناحية الخفسة بريف حلب الشرقي، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية.

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وأفادت "سانا" بأنه "خلال رعي طفلين الأغنام في قرية الصلمة التابعة لناحية الخفسة بريف حلب الشرقي انفجر لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية ما أدى إلى استشهادهما".

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المناطق التي كانت تنتشر فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي حيث لقي عاملان من دائرة نقل الطاقة بدير الزور مصرعهما في الـ 11 من الشهر الجاري نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" أثناء عملهما في إعادة تأهيل خط التوتر الميادين الدوير بالريف الجنوبي الشرقي.

المصدر: "سانا"