سوريا.. وفاة عاملين بانفجار لغم في دير الزور

نعت الشركة العامة لكهرباء دير الزور شرق سوريا، اثنين من العاملين فيها قضيا إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب بسيارة كانت تقلهما في منطقة الدوير في ريف دير الزور.

وقالت الشركة إن العاملين توفيا نتيجة "انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية أثناء عملهم في إعادة تأهيل خط التوتر (الميادين – الدوير) بريف دير الزور الشرقي".

وقالت وزارة الكهرباء السورية إن اثنين من العمال جُرحا أيضا إضافة إلى وفاة العاملين، وأوضحت أن اللغم انفجر في سيارة كانت تقل مجموعة من العاملين أثناء عمل ورشات صيانة خطوط التوتر العالي في محافظة دير الزور بالكشف على خط 66 ك.ف لإعادة تأهيله.

المصدر: RT