مصر.. الحكومة ترد على فيديو صعق طفل في الشارع وإنقاذه بأعجوبة

علق رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء في مصر التابعة للحكومة محمد السيد، على واقعة فيديو تعرض طفل للصعق الكهربائي في الشارع.

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وأوضح رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لمصراوي، أن الواقعة ناتجة عن خطأ بشري فادح من قبل المواطنين في ذلك الشارع محل الواقعة، حيث قاموا بتركيب مفتاح بالعمود لإنارة الكشاف الموجود به إلا أنه حدث تلامس نتج عنه حدوث واقعة صعق الطفل.

وأكد السيد، أنه وجه على الفور باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بعزل العامود وإصلاح الخطأ الفني مع قيام الشركة بتحرير محضر بالواقعة ضد المواطن الذي قام بذلك وارتكب واقعة تركيب المفتاح لإنارة وإطفاء الكشاف الموجود بعمود الإنارة.

وقال رئيس الشركة إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الوحدة المحلية التابع لها القرية محل الواقعة وتقديم بلاغ ومحضر شرطة لضمان حق الشركة وعدم تعرضها لأي مسائلة متعلقة بأي واقعة ناتجة عن أعمدة إنارة.

يذكر أن أحد الأطفال في القرية تعرض الصعق بالكهرباء أثناء مروره من أمام عمود إنارة ، حيث قام بملامسة ذلك العمود ونتج عنه تعرض الطفل للصعق إلا أن العناية الإلهية أنقذت حياة الطفل بعد قيام شاب بسحبه وإنقاذه من الموت.

المصدر: "مصراوي"