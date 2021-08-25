فرنسا تدعو إلى الحوار بعد إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب

دعت فرنسا اليوم الأربعاء إلى "الحوار من أجل الاستقرار" الإقليمي، وذلك بعد أن أعلنت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس "تبقى بالطبع متمسكة بتعميق العلاقات والحوار بين دول المنطقة، من أجل ترسيخ الاستقرار والازدهار فيها"، مشددة على أن "المغرب والجزائر شريكان أساسيان ونتمسك بتعميق الحوار بين دول المنطقة".

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أعلن في مؤتمر صحافي يوم أمس الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، متهما المغرب بارتكاب "أعمال غير ودية وعدائية" ضد الجزائر.

المصدر: "أ ف ب"