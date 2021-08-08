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قصف مدفعي تركي يستهدف عدة مناطق في دهوك العراقية

أخبار العالم العربي

قصف مدفعي تركي يستهدف عدة مناطق في دهوك العراقية
Reuters
المدفعية التركية على الحدود العراقية (أرشيف)
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أفادت وكالة الأنباء العراقية بان المدفعية التركية تستهدف عدة مناطق في محافظة دهوك بإقليم كردستان.

وقال فرهاد محمود، مدير منطقة بانكي التابعة لقضاء زاخو شمال غرب محافظة دهوك في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن " قرى تابعة لمنطقة بانكي تعرضت لقصف مدفعي تركي، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة ونزوح بعض العائلات".

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وأضاف أن "القصف التركي مستمر وبشكل دوري على القرى، ولا يمكن الآن تحديد الخسائر بشكل كامل لكون المناطق حدودية ويصعب الوصول إليها".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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