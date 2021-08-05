مراسلنا: استهدافان لرتلين تابعين للتحالف الدولي جنوبي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بتعرض رتلين تابعين للتحالف الدولي إلى الاستهداف جنوبي العراق.

وذكر مراسل RT، أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل ينقل مساعدات لوجستية للتحالف الدولي في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وأضاف، أن الانفجار تسبب بإلحاق أضرار مادية فقط، دون أن تكون هناك أي خسائر بشرية.

وأشار إلى تعرض رتل آخر للاستهداف في مدينة الحلة بمحافظة بابل جنوبي البلاد.

ووفقا لمعلومات مراسلنا، فإن سرية "قاصم الجبارين" هي التي نفذت العمليتين.

المصدر: RT