مقتل عراقي وابنه بعبوة ناسفة جنوبي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، مقتل فلاح وابنه بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد.

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وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "قيادة عمليات بغداد، فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات حادث انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من منزل مواطن يعمل فلاحا".

وأضافت، أن "انفجار العبوة أدى إلى مقتل الفلاح وابنه وحدوث أضرار مادية".

وأشارت إلى أن "منزل الفلاح يقع في منطقة كوريش بقرية المسافر جنوبي العاصمة بغداد".



المصدر: RT