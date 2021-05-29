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عون يهنئ الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أخبار العالم العربي

عون يهنئ الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية
Reuters DALATI NOHRA
الرئيس اللبناني ميشال عون
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أفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس، ميشال عون، وجه برقية إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، هنأه فيها بإعادة انتخابه رئيسا لسوريا.

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وفي برقية التهنئة قال ميشال عون: "أتمنى أن تتواصل الجهود في المرحلة المقبلة لتثبيت الاستقرار في بلدكم، وتترسخ عملية عودة النازحين إلى وطنهم ليشاركوا في مسيرة نهوضه".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس الماضي، بولاية رئاسية جديدة مدتها سبع سنوات، بعدما حاز على 95.1% من الأصوات، حسب نتائج الانتخابات التي أعلنها رئيس مجلس الشعب (البرلمان السوري) حموده صباغ.

المصدر: RT

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