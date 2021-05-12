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بن جاسم: بعض المتباكين على ما يجري في فلسطين يطعنون الأقصى وأهلها في ظهورهم

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بن جاسم: بعض المتباكين على ما يجري في فلسطين يطعنون الأقصى وأهلها في ظهورهم
Reuters
رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، أرشيف
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قال رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، إن "بعض الذين يتباكون على ما يجري في فلسطين وبالذات حول المسجد الأقصى، يطعنون الأقصى وأهل فلسطين في ظهورهم".

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وكتب بن جاسم، عبر صفحته الخاصة على "تويتر": بعض الذين يتباكون على ما يجري في فلسطين وبالذات حول المسجد الأقصى، الذي بارك الله ذو العزة والجلال حوله يطعنون الأقصى وأهل فلسطين في ظهورهم. فبعض الأشقاء المتباكين اشتروا ما حول الأقصى وحولوه إلى غير أصحاب الدار كي يحصلوا على الثناء وعلى بعض المال! بئس التجارة الدنيئة!.

وأضاف بن جاسم: أما تلك البيانات التي صدرت عن الدول العربية فتحتاج إلى تحرك سياسي لا يكل ولا يمل لتحقيق أهداف واضحة أمام العالم لردع المعتدين وإرجاع الحقوق لهذا الشعب الصامد وهذا أقل ما ينبغي أن يقدم للفلسطينيين في هذا العيد بدل التباكي والطعن في الخفاء.

المصدر: RT

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