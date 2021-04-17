تويتر تقول إن الخدمة انقطعت عن بعض المستخدمين
Reuters
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قالت شركة تويتر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها تعمل على إصلاح مشكلة في الدخول إلى تويتر بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في المنصة.
وقالت الشركة في تغريدة "قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم. نحن نعمل على إصلاح المشكلة وستعودون إلى الجدول الزمني قريبا".
وذكر موقع داون ديتيكتور دوت كوم لمراقبة عمليات الانقطاع أن نحو 40 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.
وربما يكون الانقطاع قد أثر على عدد أكبر من المستخدمين.
المصدر رويترز