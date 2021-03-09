مجلس النواب الليبي يستأنف انعقاده في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

استأنف مجلس النواب الليبي اجتماعه اليوم بمدينة سرت وسط ليبيا، في جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة.

إقرأ المزيد

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة الى مقر إنعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة، بعد أن جرى استدعاؤه لعرض أعضاء حكومته على النواب.

وأكد رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة في كلمة أمام مجلس النواب، أنه لم يختر سوى وزيرا واحدا، وأنه اتخذ قرارا باستبعاد أي وزير شارك في الحكومات السابقة‎.

وكان مجلس النواب الليبي قد علّق أمس أولى جلساته، وأجل منح الثقة للحكومة ليوم الثلاثاء، وطالب بحضور رئيس الحكومة الجديدة المكلف لعرض تشكيلته الوزارية المكونة من 27 حقيبة.

وأرجعت رئاسة مجلس النواب تعليق جلسة الاثنين إلى الحاجة لمنح الفرصة لرئيس الوزراء الجديد، عبد الحميد الدبيبة، للرد على اسئلة النواب بشأم الحكومة المقترحة وبرامج عملها.

وكان قد حضر جلسة أمس في مدينة سرت 132 من أعضاء مجلس النواب، من أصل 188، وينتظر أن يمنح المجلس الثقة للحكومة الجديدة لإدارة شؤون البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة كان قد ناشد، في مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي التابع للحكومة الليبية، أعضاء المجلس منح الثقة لحكومته كي تتمكن من مباشرة مهامها على الفور، وعدم تأجيل إجراءات منح الثقة لمرحلة أخرى، ما رأى أنه سيؤدي إلى عرقلة المسار السياسي وصولا إلى إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة.

كما حذر الدبيبة من أن عدم الإسراع في منح الثقة للحكومة الجديدة سيؤدي إلى إطالة عمر الهياكل الحالية، وما يصاحب ذلك من انهيار اقتصادي وترد للأوضاع المعيشية وفقد للسيادة الوطنية.

وحول المصاعب التي واجهته في تشكيل حكومته، أكد الدبيبة أن الأمر لم يكن هينا، ووصفه بأنه كان بمثابة تسلق جبال شاهقة صعبة، لكنه في المحصلة صعود نحو القمة، حسب تعبيره.

المصدر: وكالات