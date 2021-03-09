الإمارات تدين استهداف خميس مشيط السعودية بمسيرة مفخخة

دانت الإمارات بشدة محاولات جماعة "أنصار الله" الحوثية استهداف المدنيين بطريقة "ممنهجة ومتعمدة" في مدينة خميس مشيط بجنوب السعودية، من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف العربي.

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وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على "أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة"، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء "هذه الهجمات الإرهابية" والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأفاد الإعلام الرسمي السعودي، بأن التحالف العربي بقيادة الرياض، اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية صوب خميس مشيط بجنوب السعودية، اليوم الثلاثاء.

المصدر: "وام"