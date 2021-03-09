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التحالف العربي يعلن عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

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التحالف العربي يعلن عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية
Reuters HANDOUT
طائرة مسيرة تابعة للحوثيين
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أفاد الإعلام الرسمي السعودي بأن التحالف العربي بقيادة الرياض، اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) صوب خميس مشيط بجنوب السعودية.

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التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ملغومة أطلقهما الحوثيون صوب السعودية
التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ملغومة أطلقهما الحوثيون صوب السعودية

وأكدت القناتان السعوديتان، "الإخبارية" و"العربية" هذا الاعتراض.

هذا وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن أمس الاثنين، عن تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ملغومة أطلقتهما جماعة "أنصار الله" صوب المملكة.

كما اتهمت وزارة الدفاع السعودية إيران بتزويد قوات جماعة "أنصار الله"، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأعلن الحوثيون أن هجماتهم على مواقع عسكرية وحيوية سعودية لن تتوقف قبل وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن. يأتي ذلك في ظل استمرارِ المعاركِ في مأربَ وتعز، مخلفة قتلى وجرحى.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

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