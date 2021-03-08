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التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ملغومة أطلقهما الحوثيون صوب السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ملغومة أطلقهما الحوثيون صوب السعودية
Reuters KA/AS /JAS/FW1/William Maclean
أسلحة جماعة أنصار الله الحوثية
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، عن تدمير صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ملغومة أطلتقهما جماعة "أنصار الله" الحوثية صوب المملكة.

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وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن الصاروخ الباليستي أطلق باتجاه خميس مشيط، فيما كانت الطائرة المسيرة الملغومة موجهة صوب المنطقة الجنوبية.

واتهمت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، إيران بتزويد قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأعلنت "أنصار الله"، الأحد، عن تنفيذ "عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي" انطلاقا من اليمن بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

بدورها، أكدت السعودية تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات.

المصدر: "رويترز" + RT

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