في مئويته.. رغد صدام حسين تحيي الجيش العراقي ووالدها
حيت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، والدها الراحل والجيش العراقي في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش في السادس من يناير 1921.
وقالت في تسجيل صوتي: "يطوي جيشنا العراقي الباسل، جيش البطولات على طول الوطن العربي اليوم، قرنا كاملا من عمر المجد والبطولة".
#عيد_الجيش_العراقي#رغد_صدام_حسينpic.twitter.com/0A2NYQ8RnX— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 6, 2021
وأضافت: "ظل العراق مركزا للإشعاع الفكري والبناء العمراني، وكان بلدنا العزيز منذ القدم هدفا لطمع الطامعين وحسد الحاسدين".
وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل: "عندما تتراجع أهمية الجيش في أي بلد يصبح آلة بيد الأشخاص الخطأ، وعندها يتحول إلى كرة تتقاذفها الأيدي القذرة".
وختمت: "تحية لشهداء الجيش العراقي الباسل، تحية للقائد الشهيد المهيب الركن صدام حسين، تحية للشعب العراقي الذي تحمل الكثير".
المصدر: RT