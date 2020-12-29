الإفراج عن 60 سائق شاحنة لبنانيا كانوا محتجزين عند الحدود السورية اللبنانية

أفرجت السلطات السورية، ليل أمس الاثنين، عن 60 سائق شاحنة لبنانيا كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من شهر، عند الحدود السورية اللبنانية، قرب معبر الدبوسية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

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وحسبما أفاد أحد السائقين للوكالة، فإنه "تم افراغ حمولتهم في مدينة حماة السورية، وتم حجز الرمول المنقولة من لبنان".



ولفتت الوكالة إلى أن السائقين عادوا وشاحناتهم إلى مدنهم، وبلداتهم في لبنان، وشكروا كل من ساعدهم في العودة إلى ديارهم، كما شكروا وسائل الإعلام التي أثارت قضيتهم.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"