مجلس الصحة الخليجي يطلق حملة "ما ينسكت عنه" ضد المتحرشين بالأطفال

حذر مجلس الصحة الخليجي من أن "صمت العائلة عن المتحرش يهدم شخصية الطفل، ويجعل المتحرش يتمادى".

ونشر المجلس عبر حسابه على "تويتر" مقطع فيديو بعنوان "هذه ليست قصة الراعي والذئب"! للتحذير من تجاهل الأسرة والآباء مشاعر أطفالهم وأبنائهم حال تعرضهم لأي تحرش جنسي.

وأكد من خلال وسم ‏ ‫"ما_ينسكت_عنه" على أن "عدم خلق بيئة آمنة بين أفراد العائلة للحديث بكل أمان يجعل الطفل أكثر عرضة للتحرش والخوف من الحديث عنه"، مضيفا أن "سكوت الطفل عن المتحرش لا يعني رضاه، فالطفل دائما ضحية، وليس شريكا في الجريمة".

وكانت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري، مها المنيف، قد أعلنت عبر حسابها على "تويتر"، "انطلاق حملة ‫"ما_ينسكت_عنه" من المجلس الصحي الخليجي⁩ ضد التحرش الجنسي بالأطفال.

المصدر: سبق