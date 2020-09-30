العمليات المشتركة تنشر تفاصيل جديدة حول الصواريخ التي سقطت في أربيل

نشرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، تفاصيل جديدة حول سقوط صواريخ في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكرت في بيان صحفي: "أقدمت مجموعة إرهابية مساء اليوم على استهداف محافظة أربيل بعدد من الصواريخ بواسطة سيارة نوع كيا محورة تحمل راجمة. وسقطت هذه الصواريخ شمال غربي أربيل قرب عدد من القرى من بينها صاروخان قرب مخيم حسن شامي للنازحين".

وأضافت: "تأكد انطلاق هذه الصواريخ من وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ولم يسجل وقوع خسائر بشرية أو مادية تذكر".

وتابعت: "احترقت السيارة التي انطلقت منها هذه الصواريخ، وصدرت توجيهات عليا بتوقيف آمر القوة المسؤولة عن المنطقة، التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري بالحادث".

المصدر: RT