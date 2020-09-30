سقوط صواريخ في أربيل
أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الأربعاء، بأن عدة صواريخ سقطت في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وقال وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري الذي يقيم في أربيل: "3 هجمات صاروخية شنت الليلة على مواقع للمعارضة الإيرانية بالقرب من مطار أربيل".
وأضاف في تغريدة على "تويتر": "هذا تصعيد آخر لزعزعة الأمن في العراق وكردستان العراق من قبل الجماعات ذاتها، التي تهاجم السفارة الأمريكية في بغداد".
Tonight three rocket attacks on nearby locations of #Iranian opposition close to #ErbilintAirport is yet another escalation to disrupt security in #Iraq and #IraqiKurdistan by the same groups who are attacking #USEmbassy in #Baghdad and its convoys. Actions is needed to stop it.— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) September 30, 2020
المصدر: RT