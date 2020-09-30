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سقوط صواريخ في أربيل

أخبار العالم العربي

سقوط صواريخ في أربيل
Reuters Azad Lashkari
محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق - أرشيف
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أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الأربعاء، بأن عدة صواريخ سقطت في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري الذي يقيم في أربيل: "3 هجمات صاروخية شنت الليلة على مواقع للمعارضة الإيرانية بالقرب من مطار أربيل".

وأضاف في تغريدة على "تويتر": "هذا تصعيد آخر لزعزعة الأمن في العراق وكردستان العراق من قبل الجماعات ذاتها، التي تهاجم السفارة الأمريكية في بغداد".

المصدر: RT

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