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وزير الخارجية الإماراتي يبحث الوضع في شرق المتوسط مع نظيره المصري

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وزير الخارجية الإماراتي يبحث الوضع في شرق المتوسط مع نظيره المصري
Reuters POOL
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مع نظيره المصري سامح شكري (صورة من الأرشيف)
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري الوضع في منطقة شرقي المتوسط.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الوزيرين بحثا "العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة".

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وأضافت أنهما بحثا أيضا "عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد "عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك في ظل ودعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين".

المصدر: وام

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