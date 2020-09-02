جنبلاط يدعو الدول الخليجية للانضمام إلى المبادرة الفرنسية ويقول لبومبيو: انس الصواريخ!

أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، إلى أنه يثق بالبرنامج الذي طرحته فرنسا لإنقاذ لبنان، داعيا الدول الخليجية إلى الانضمام للمبادرة الفرنسية.

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وقال جنبلاط في حديث عبر قناة "LBCI" إلى أن "اللقاء الديمقراطي سمى مصطفى أديب لتشكيل الحكومة لأن هناك مبادرة فرنسية فريدة لإنقاذ ما تبقى من لبنان الكبير"، وأضاف أنه يثق بالبرنامج المطروح.

وعن الموقف الأمريكي، أضاف: "فلينس وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الصواريخ الآن، فهذا أمر يعالج في الوقت المناسب، والمطلوب أن يساعدوا اقتصاديا".

وعن نية مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر عدم لقاء المسؤولين اللبنانيين أثناء زيارته للبنان، قال: "ما رح تخرب الدني إذا ما التقانا شينكر".

وجدد جنبلاط التأكيد أن "العقوبات على حزب الله لن تضعفه، بل ستضعف الكيان اللبناني"، وقال: "أنصح الخليج بالانضمام إلى المبادرة الفرنسية".

وتابع: "ليس لدي فكرة تقنيا عن كيفية إعادة الأموال من الخارج، لكن يجب إعادة الثقة حتى يعود اللبناني إلى وضع الودائع في المصارف اللبنانية. لقد أسأنا التصرف في المراحل السابقة، وكانت كل الأموال التي تأتي تسلم لإدارة فاشلة. الطبقة السياسية فشلت نعترف بذلك، لكن بتفاوت في المسؤولية، فالحزب الاشتراكي لم يكن صاحب القرار، ومقولة كلن يعني كلن لا تصح".

وأكد جنبلاط أنه سيمنح "الثقة للمبادرة الفرنسية"، مشددا على أن "الأساس عودة الثقة بالمصارف وإعادة إعمار مرفأ بيروت".

المصدر: LBCI



