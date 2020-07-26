"وول ستريت جورنال" تكشف عن تهديد أمريكي لحفتر بعقوبات وقيمة أصوله في الولايات المتحدة  

أفادت مصادر أمريكية مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة هددت قائد "الجيش لوطني الليبي"، خليفة حفتر، بفرض عقوبات عليه لمنعه استئناف تصدير النفط من ليبيا.

ونقلت الصحيفة، اليوم الأحد، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت حفتر بأنه قد يواجه عقوبات لأنه يتصرف بطريقة "سخيفة وخالية من التنازلات" فيما يخص المنشآت النفطية في شرق ليبيا.

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وأوضحت المصادر أن التهديد بفرض العقوبات ناجم عن رفض حفتر استئناف تصدير النفط ومنعه إعادة فتح الحقول.

ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن السفارة الأمريكية في طرابلس نشرت يوم 12 يوليو بيانا قالت فيه إن "أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات"، دون تحديد تلك الجهات.

وذكرت "وول ستريت جورنال" في هذا السياق، استنادا إلى البيانات الرسمية الامريكية حول الملكية، أن حفتر يمتلك في فيرجينيا مجمعا ريفيا تبلغ قيمته 185 ألف دولار، ومنزلا بقيمة 364 ألف دولار، مما يجعله عرضة للخسائر حال فرض العقوبات عليه.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011. ويتنازع على السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر المدعوم من الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، ومجلس النواب في مدينة طبرق برئاسة عقيلة صالح.

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المصدر: "وول ستريت جورنال" + وكالات