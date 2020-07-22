السعودية تعتذر للسودان عن إيقاف صادر الهدي والأضاحي

أعلن عادل إدريس فرح، وزير الثروة الحيوانية المكلف في السودان إن وزارته تلقت خطاباً رسمياً من المملكة العربية السعودية، تعتذر فيه للسودان عن إيقاف صادر الهدي والأضاحي لحج هذا العام.



وقال فرح لوكالة الأنباء السودانية إن الخطاب اشتمل على عدة أسباب أهمها عدم وجود سوق للهدي، بجانب ضعف أعداد الحجاج، وإختصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين بالمملكة فقط، إضافة إلى آثار جائحة كورونا على المملكة .

وقال الوزير إن 164 طبيبا بيطريا كانوا يغادرون سنوياً إلى السعودية بغرض التفتيش والإشراف على صادر الهدي، تم إخطارهم في خطاب بالإستغناء عن خدماتهم لأن عملهم مربوط بموسم الحج.

وقال إن السودان كان يصدر الهدي والاضاحي للمملكة مابين 600 - 800 ألف رأس من الضأن، مؤكدا أن الصادر العادي مستمر ولم يتوقف.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية