سوريا تسجل حالة وفاة جراء فيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالة وفاة واحدة تعود لمصاب بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، ما يرفع عدد الوفيات إلى 6 ، دون تسجيل إصابات جديدة، لتبقى عند 123 إصابة في البلاد.

وجاء في بيان وزارة الصحة: "تم تسجيل حالة وفاة بين الإصابات المسجلة بفيروس كورونا لشخص يعاني من الربو، وكان قد أجرى في وقت سابق عملية قلب مفتوح، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 6".

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كما لفتت الوزارة إلى شفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 50.

وكانت الوزارة سجلت أمس الاثنين إصابة جديدة بالفيروس في محافظة السويداء.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى اليوم 123 إصابة، شفيت منها 50 إصابة، وتوفيت 6 حالات.

المصدر: وكالات