 
مباشر

السودان ينهي عمل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على أراضيه

أخبار العالم العربي

السودان ينهي عمل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على أراضيه
AFP SUNA
رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nypl

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن مستقبل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يونميد"، لا يتضمن الحديث عن تمديد لفترة جديدة.

وجاء القرار في اتصال هاتفي أجراه البرهان مع كل من تبيور تاجى مساعد وزير الخارجية الأمريكي ودونالد بوث المبعوث الأمريكي إلى السودان.

وناقش البرهان مع المسؤولين الأمريكيين أهمية القرار من الأمم المتحدة بأن "تكون البعثة الجديد إلى السودان مكونة وفقا لخطاب المنظمة الأممية في فبراير الماضي، والرؤية الوطنية التي قدمتها الحكومة السودانية إلى الأمم المتحدة الأحد الماضي".

من جهته، أكد الناطق باسم الرئاسة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن، أن "البرهان طمأن الجانب الأمريكي على الحكومة الانتقالية وأنها تعمل بانسجام وتناغم تام، شاكرا له الدعم المقدم للسودان لمكافحة جائحة كورونا".

وأضاف: "حث البرهان الجانب الأمريكي على العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، داعيا الولايات المتحدة لدفع ودعم مفاوضات السلام الجارية تحت رعاية جوبا.

المصدر: "سونا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا