السودان ينهي عمل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على أراضيه

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن مستقبل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يونميد"، لا يتضمن الحديث عن تمديد لفترة جديدة.

وجاء القرار في اتصال هاتفي أجراه البرهان مع كل من تبيور تاجى مساعد وزير الخارجية الأمريكي ودونالد بوث المبعوث الأمريكي إلى السودان.

البرهان يتفق مع مساعد وزير الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية ومع المبعوث الامريكي الخاص للسودان، على انهاء أمد بعثة اليوناميد في اكتوبر، وان مهام البعثة الأممية الجديدة ستكون وفق الرؤية الوطنية التي تضمنها خطاب السودان للأمم المتحدة 27 فبرايرhttps://t.co/X6itYNvV7O#سوناpic.twitter.com/zXGn3TYlEo — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) May 26, 2020

وناقش البرهان مع المسؤولين الأمريكيين أهمية القرار من الأمم المتحدة بأن "تكون البعثة الجديد إلى السودان مكونة وفقا لخطاب المنظمة الأممية في فبراير الماضي، والرؤية الوطنية التي قدمتها الحكومة السودانية إلى الأمم المتحدة الأحد الماضي".

من جهته، أكد الناطق باسم الرئاسة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن، أن "البرهان طمأن الجانب الأمريكي على الحكومة الانتقالية وأنها تعمل بانسجام وتناغم تام، شاكرا له الدعم المقدم للسودان لمكافحة جائحة كورونا".

وأضاف: "حث البرهان الجانب الأمريكي على العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، داعيا الولايات المتحدة لدفع ودعم مفاوضات السلام الجارية تحت رعاية جوبا.

المصدر: "سونا"