السودان يرفض وجود عسكريين بالبعثة الأممية لدعم السلام

أكد السودان يوم الأربعاء، رفضه الوجود العسكري الأممي في البلاد ورحب في الوقت نفسه ببعثة مدنية فنية.

وقال عضو المجلس السيادي السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي، إن بلاده ترفض وجود عسكريين في البعثة الأممية.

وأكد شمس الدين الكباشي، خلال لقائه بالقصر الجمهوري، سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دن دوول، أن حكومة حمدوك جادة وملتزمة في التوصل لسلام شامل ينهي جذور الحرب في البلاد.

وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن كباشي أبلغ سفير الاتحاد الأوروبي، رفض السودان للوجود العسكري الأممي داخل أراضيه، وأنه يرحب بالبعثة المدنية الفنية.

وفي سياق آخر، أضاف قمر الدين أنه في إطار مساعدة الاتحاد الأوروبي للسودان في مكافحة جائحة كورونا ستصل البلاد طائرات تحمل العديد من المساعدات الطبية والوقائية لمكافحة الجائحة والمساعدة في إجلاء الرعايا الأجانب في رحلة العودة.

وأشار قمرالدين إلى أن عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن كباشي أكد سعي السودان لمعالجة مسالة العالقين السودانيين في الدول الأخرى متى ما توفرت الظروف الملائمة لذلك.

المصدر: RT + وكالات