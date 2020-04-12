سياسي سوداني يكشف عن وجود مطابع للعملات المزورة داخل البلاد وخارجها

كشف عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف، عن وجود أكثر من مطبعة للعملة المزورة داخل البلاد وخارجها.

وأكد يوسف لصحيفة "الجريدة" السودانية، وجود مجموعات كثيرة تعمل في مجال تزييف العملة المحلية وتعبئتها في جوالات، وخاصة فئات الـ(50) جنيها.

وطالب يوسف، بايقاف ما وصفه بالعبث الذي يحدث في الوقت الراهن، لأن استمرار السماح بطبع العملات خارج النظام المصرفي، يعتبر فسادا كبيرا.

وتمسك السياسي السوداني بالطلب الذي تقدمت به قوى الحرية والتغيير لرئيس مجلس الوزراء، بتغيير العملة.

وراهن يوسف على أن ذلك سيكون جزءا من المعالجات التي ستؤدي إلى تذليل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المحلي.

المصدر: الراكوبة نيوز