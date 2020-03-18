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بومبيو يحدد شروط الدعم الأمريكي لرئيس وزراء العراق المكلف

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بومبيو يحدد شروط الدعم الأمريكي لرئيس وزراء العراق المكلف
Reuters CARLOS BARRIA
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في أول رد فعل أمريكي على تكليف عدنان الزرفي بتشكيل حكومة عراقية جديدة، حدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شروط الدعم الأمريكي له.

وكتب بومبيو عبر "تويتر"، إن العراقيين يريدون حكومة تحافظ على سيادة البلاد وتوفر الاحتياجات الضرورية وتخلو من الفساد وتحمي حقوق الإنسان، مضيفا أنه إذا وضع الزرفي "هذه المصالح على رأس أولوياته فسيحظى بدعم أمريكي ودولي".

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وأعلن الزرفي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية من قبل الرئيس برهم صالح أمس الثلاثاء، عن حرصه على التحضير لإجراء انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة" في البلاد في موعد أقصاه سنة واحدة.

ورحبت الأمم المتحدة بتكليف الزرفي، في حين رفضته بعض الأطراف العراقية، بينها تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري.

المصدر: RT

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