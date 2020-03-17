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الأمم المتحدة ترحب بتكليف الزرفي لرئاسة الحكومة العراقية

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الأمم المتحدة ترحب بتكليف الزرفي لرئاسة الحكومة العراقية
Reuters Francois Lenoir
ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت
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رحبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اليوم الثلاثاء، بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

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وقالت بلاسخارت في بيان صحفي: "نرحب بتكليف مرشح رئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة، في ظل أزمات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية غير مسبوقة".

وأضافت، أن "العراق بحاجة ماسة لتشكيلة وزارية فاعلة أمامها عمل شاق، وأن الدعم من جميع القوى السياسية حاسم للوحدة الوطنية والنجاح".

المصدر: RT

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