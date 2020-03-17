الأمم المتحدة ترحب بتكليف الزرفي لرئاسة الحكومة العراقية

رحبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اليوم الثلاثاء، بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

إقرأ المزيد

وقالت بلاسخارت في بيان صحفي: "نرحب بتكليف مرشح رئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة، في ظل أزمات أمنية وسياسية واقتصادية وصحية غير مسبوقة".

وأضافت، أن "العراق بحاجة ماسة لتشكيلة وزارية فاعلة أمامها عمل شاق، وأن الدعم من جميع القوى السياسية حاسم للوحدة الوطنية والنجاح".

UN Hennis-Plasschaert welcomes designation of a PM candidate to form government. Faced with unprecedented security, political, economic&health crises, Iraq desperately needs an effective Cabinet. Hard work ahead, support of all political forces critical for national unity&success — UNAMI (@UNIraq) March 17, 2020

المصدر: RT