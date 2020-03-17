مراسلنا: الرئيس العراقي يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس العراقي برهم صالح كلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

وقال مراسل RT إن "اجتماعاً عقد اليوم في قصر السلام حيث مقر إقامة الرئيس العراقي بحضور برهم صالح والمرشح عدنان الزرفي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود".

وأضاف أن "الزرفي هو نائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، وهو المحافظ الأسبق لمحافظة النجف".

المصدر: RT